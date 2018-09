Esporte Garotos são destaques de Goiás no Campeonato Brasileiro Etapa em Morrinhos reúne disputas nacionais e regionais no fim de semana

A 2ª etapa do Campeonato Goiano e a 6ª etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross ocorrem em conjunto na cidade de Morrinhos, a partir deste sábado (15), no Motódromo Setor Darcy Chaves. As competições serão disputadas de forma simultânea, mas com premiação, troféus e pontuação separados. Em 2016, Goiás recebeu duas etapas do tipo, em Morrinhos e Trindade. Agora, ta...