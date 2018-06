Esporte Gareca surpreende em treino da seleção peruana e deixa Guerrero na reserva Farfán substituiu o atacante do Flamengo no comando do ataque

O técnico Ricardo Gareca surpreendeu no treino da seleção peruana nesta quinta-feira em Moscou e tirou o centroavante Paolo Guerrero do time titular. A mudança, no entanto, pode ter sido uma tentativa de despistar a formação da equipe para o duelo de estreia da Copa do Mundo, no sábado, contra a Dinamarca, em Saransk. Guerrero foi o capitão da equipe nas eliminatórias e só f...