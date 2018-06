Esporte Gareca faz mistério e não confirma Guerrero como titular do Peru em estreia

O técnico Ricardo Gareca não revelou nesta sexta-feira se Paolo Guerrero vai começar a partida de estreia do Peru na Copa do Mundo, às 13 horas (de Brasília) deste sábado, em Saransk. Se for titular ou entrar durante o duelo contra a Dinamarca, o atacante chegará a apenas seis jogos desde novembro de 2017, quando foi suspenso por doping. "Guerrero está bem, posso ...