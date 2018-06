Esporte Garantida na fase final, seleção masculina bate a Polônia na Liga das Nações Seleção brasileira retorna à quadra ainda neste sábado, às 23h10, para enfrentar a Argentina, no último jogo da primeira fase

A seleção brasileira masculina de vôlei venceu neste sábado a Polônia por 3 sets a 1, com parciais de 25/22, 25/23, 23/25 e 25/23, já de olho na preparação para a fase final da Liga das Nações. No duelo disputado em Melbourne, na Austrália, a equipe comandada pelo técnico Renan Dal Zotto entrou em quadra classificada, graças à derrota da Itália diante da Rússia na sexta-feira. Com os res...