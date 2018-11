Esporte Garçons da vida real têm muito em comum com jogadores dos clubes goianos; entenda No futebol, o nome da profissão é usado para definir aquele jogador que gosta e sabe servir o companheiro

No dicionário, a palavra garçom significa “aquele que trabalha servindo pessoas”. O termo nos leva à comum imagem de quem trabalha, com avental e bandeja nas mãos, em restaurante ou bar. No futebol, a palavra é usada para definir aquele jogador que gosta e sabe servir o companheiro, dando assistências para gols. Dentro ou fora de campo, a função é muito parecida. ...