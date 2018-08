Esporte Galo tem confronto direto com Tacão

A Divisão de Acesso do Campeonato Goiano realiza nesta quarta-feira a última rodada do 2º turno, que encerra a etapa de jogos de um grupo contra o outro. A partir do fim de semana, com o início do 3º turno, os times jogarão contra rivais da mesma chave e restarão quatro partidas para se conhecer o campeão e os quatro que sobem para a elite em 2019, assim como os dois re...