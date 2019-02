Esporte Galo quer embalar no Estadual

Em momentos distintos na atual edição do Campeonato Goiano, Goiânia e Anapolina disputam três pontos neste domingo (10), que podem ter importância diferente nas metas das equipes. No duelo de tradição nas décadas de 60 a 80, o Galo busca ampliar para quatro jogos sua sequência sem derrotas no Estadual. A Rubra, por outro lado, ainda não venceu em cinco partidas e conv...