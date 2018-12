Esporte Galo adia início dos trabalhos

O início da pré-temporada do Goiânia estava marcada para esta quinta-feira (27), mas a direção modificou a apresentação do elenco, que começa a trabalhar nesta sexta-feira (28), às 9 horas. Ao todo, 26 jogadores se apresentarão para as atividades iniciais, que devem ocorrer na Vila Olímpica, reformada para receber o elenco profissional. Uma das preocupações no local era o gr...