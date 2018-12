Esporte Gallardo vê desatenção do River por título, mas diz que queda 'não mancha' ano O River empatou em 2 a 2 no tempo normal, mas acabou perdendo nas penalidades por 5 a 4

O vexame protagonizado pelo River Plate nesta terça-feira (18), com a queda nas semifinais do Mundial de Clubes, teve ligação com a histórica conquista da Libertadores. Pelo menos foi o que considerou o técnico Marcelo Gallardo momentos após a derrota nos pênaltis para o Al Ain, nos Emirados Árabes Unidos. Para ele, o time argentino exibiu uma desatenção fruto ainda d...