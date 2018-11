Esporte Gallardo diz que River Plate joga 'em qualquer lugar' na final da Libertadores Treinador também minimizou o o ataque da torcida do seu time ao ônibus do Boca Juniors

O técnico do River Plate, Marcelo Gallardo, minimizou o ataque da torcida do seu time ao ônibus do Boca Juniors antes da final da Copa Libertadores, marcada inicialmente para o sábado passado, e disse que poderá jogar "em qualquer lugar". A partida, adiada em razão do ataque, ainda não tem lugar definido. "A final será jogada, sim. Só não sabemos quando e nem onde,...