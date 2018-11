Esporte Galiotte elogia trabalho de Felipão no Palmeiras: 'Mudou o espírito do vestiário' O treinador assumiu o time na 17ª rodada, no empate com o América-MG

O presidente do Palmeiras, Mauricio Galiotte, disse que o trabalho do técnico Luiz Felipe Scolari foi decisivo para conduzir a equipe ao título do Campeonato Brasileiro. O dirigente afirmou na saída do vestiário do estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, onde o time bateu o Vasco e garantiu a conquista, que o experiente treinador teve atuação fundamental para lidar c...