Gabriel revela desejo de continuar no Santos em 2019, mas admite dificuldade

Emprestado pela Inter de Milão, o atacante Gabriel tem contrato com o Santos até o final deste ano, mas afirmou nesta quarta-feira (19), em entrevista coletiva no CT Rei Pelé, que deseja poder continuar no clube em 2019. O jogador, porém, admitiu que não deverá ser fácil acertar a sua permanência por mais uma temporada, o que só ocorreria se a diretoria santista conseguisse p...