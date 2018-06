Esporte Gabriel Jesus pode se tornar o atacante titular mais novo da seleção após Pelé

O mais novo jogador do elenco de Tite carrega na Rússia uma das maiores pressões. Responsável por vestir a camisa número 9, Gabriel Jesus é o atacante mais jovem a ser titular do Brasil em uma Copa desde que Pelé espantou o mundo ao conduzir a seleção ao título do Mundial em 1958, na Suécia, com apenas 17 anos. Mas ele é precoce e já mostrou, em suas poucas temporadas c...