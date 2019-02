Esporte Gabriel Jesus marca, Manchester City bate Everton e assume a liderança do Inglês

Beneficiado por dois tropeços seguidos do Liverpool, o Manchester City assumiu a liderança do Campeonato Inglês ao vencer o Everton por 2 a 0, fora de casa, nesta quarta-feira, em confronto adiantado válido pela 27ª da competição. O gol que definiu o placar final do duelo foi marcado por Gabriel Jesus, nos acréscimos do segundo tempo. O time comandado por Pep Gu...