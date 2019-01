Esporte Gabriel Jesus marca e Manchester City avança com facilidade na Copa da Inglaterra Próximo adversário do clube vai ser definido através de sorteio marcado para segunda-feira (28)

O Manchester City está classificado às oitavas de final da Copa da Inglaterra. Neste sábado, sem qualquer dificuldade, o time contou com um gol do brasileiro Gabriel Jesus para vencer o Burnley por 5 a 0, na partida disputada no Estádio City of Manchester. O próximo adversário do clube vai ser definido através de sorteio marcado para segunda-feira. O confronto teve u...