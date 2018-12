Esporte Gabriel Jesus marca dois gols em vitória do Manchester City contra o Everton Com a vitória, o City voltou a liderança do Inglês, porém pode perder a ponta para Liverpool, que joga neste domingo

Com dois gols de Gabriel Jesus, o Manchester City venceu o Everton por 3 a 1, neste sábado (15). Com o resultado, o time treinado por Pep Guardiola retomou a liderança do Campeonato Inglês, com 44 pontos, dois a mais do que o Liverpool, que ainda vai jogar pela 17ª rodada da competição, neste domingo, contra o Manchester United. Em casa, o Manchester City aprove...