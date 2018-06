Esporte Gabriel Jesus exalta força coletiva do Brasil e assegura ajuda na marcação "Quero colocar meu nome na história do Brasil, sem apagar o dos outros. Temos que conhecer nossos ídolos, exaltar os que fizeram história e ganharam muito com a camisa da seleção", disse o atacante

Philippe Coutinho, Willian, Neymar e Gabriel Jesus compõem o quarteto ofensivo da seleção brasileira, que conta com apenas um volante de mais pegada - Casemiro. A escalação da equipe nacional para a estreia na Copa do Mundo indica a necessidade de os atacantes exercerem função dupla, também ajudando na marcação no duelo de domingo com a Suíça, em Rostov, e na sequência d...