Esporte Gabriel Jesus admite seleção cabisbaixa, mas nega frustração por tropeço Atacante se tornou o mais jovem a ser titular da seleção brasileira em uma edição da Copa do Mundo

O atacante Gabriel Jesus tratou de minimizar o início com tropeço da participação da seleção brasileira na Copa do Mundo. Após ter atuação apagada na igualdade por 1 a 1 contra a Suíça, em Rostov, neste domingo, o jogador do Manchester City admitiu que a equipe retornará "cabisbaixa" para Sochi, o seu "quartel-general" durante a competição. "Cabisbaixo, mas sem frustração, p...