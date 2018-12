Esporte Gabriel Jesus admite peso por Copa do Mundo em branco: 'Serei lembrado por isso' Atacante abriu sua casa em Manchester, na Inglaterra, e deu entrevista para o programa Esporte Espetacular, da TV Globo

Passado meio ano da participação brasileira na Copa do Mundo da Rússia, Gabriel Jesus ainda lamenta seu desempenho no torneio. O centroavante da seleção não marcou sequer um gol nos cinco jogos da equipe, e acabou apontado como um dos "vilões" da eliminação nas quartas de final para a Bélgica. "Eu fui para a Copa com a camisa 9, sendo o centroavante, e acabei não ma...