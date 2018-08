Esporte Gabriel Jesus acerta renovação de contrato com o Manchester City até 2023 Jogador de 21 anos, que chegou ao clube da Inglaterra no início do ano passado, ampliou o seu vínculo por mais dois anos

De volta das férias após ter disputado a Copa do Mundo da Rússia, o atacante brasileiro Gabriel Jesus anunciou nesta sexta-feira a renovação de seu contrato com o Manchester City. O jogador de 21 anos, que chegou ao clube da Inglaterra no início do ano passado, ampliou o seu vínculo por mais dois anos. Ele terminaria em 2021, mas agora só será encerrado ao final da t...