Gabriel desconversa sobre propostas, mas fala que desejo é seguir no Santos

O atacante Gabriel concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira (13) e não quis entrar em detalhes sobre as propostas que recebeu de clubes do exterior. Na última sexta-feira, o técnico Cuca revelou que o centroavante tinha sido sondado por times europeus, mas optou por seguir no Santos. O jogador disse que seu desejo de fato é seguir no clube alvinegro, mas ao mesm...