Esporte Gabriel Barbosa chega para vestir a camisa 9

“Ão, ão, ão, Gabigol é do Mengão”. Foi com este o grito que a torcida do Flamengo recepcionou o atacante Gabriel Barbosa nesta quarta-feira no Rio. Apesar de o número de pessoas não ter sido muito numeroso no desembarque - eram cerca de 20 fãs -, o ato agradou o jogador. “Estou muito feliz”, resumiu. Gabriel passou por exames médicos e deve ser apresentado nesta ...