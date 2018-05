Esporte Futuro de Tito vira dúvida e Confiança aceita negociar Ex-clube de jogador consegue reaver direitos federativos na Justiça. Atleta deve desfalcar time goiano

O Atlético, o atacante Tito e o Confiança (SE), ex-clube do atleta, terão de buscar uma solução para resolver impasse sobre o futuro do jogador. Isso porque o Confiança obteve, na Justiça do Trabalho, recurso favorável para reaver direitos federativos do atacante. O clube sergipano espera hoje, no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, a reativação do contrato de Tit...