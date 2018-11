Esporte Furacão e Flu iniciam decisão da semifinal Duelo brasileiro decide um dos finalistas. Partida de ida será na Arena da Baixada, em Curitiba

Atlético-PR e Fluminense iniciarão a briga por uma vaga na decisão da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira (7), às 21h45, na Arena da Baixada, em Curitiba. A volta está marcada para o próximo dia 28, no mesmo horário, no Maracanã, no Rio de Janeiro, e quem passar vai encarar o vencedor do duelo colombiano entre Junior Barranquilla e Independiente Santa Fe.Do lado do...