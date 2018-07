Esporte Funcionário suspeito de furtar celulares disputaria Divisão de Acesso pela Jataiense Wellington da Silva Terra Júnior, de 20 anos, faz parte do elenco da equipe, que se manifestou dizendo que repudia atos delituosos e, se as suspeitas forem confirmadas, o jogador será desligado

O funcionário de uma loja em Jataí, que foi preso nesta quinta-feira (19) suspeito de furtar e revender celulares, disputaria a Divisão de Acesso do Campeonato Goiano pela Jataiense a partir deste domingo (22). Wellington da Silva Terra Júnior, de 20 anos, faz parte do elenco da equipe, que se manifestou dizendo que repudia atos delituosos e, se as apurações forem c...