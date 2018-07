Esporte Fuleco genérico faz sucesso em solo russo Canarinho não é única mascote de sucesso na Copa. Torcedor de Campinas veste símbolo de 2014

Não foi só o Canarinho Pistola que fez sucesso em solo russo. Outra mascote brasileira também chamou atenção por onde passou. O Fuleco, tatu-bola que fez as vezes de anfitrião no Mundial do Brasil, há quatro anos, também está na Rússia. Ou pelo menos um genérico dele. O barman Thiago Michel Peppi é quem dá vida ao personagem. “Não queria deixar que ele caísse no esque...