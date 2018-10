Esporte ‘Fui batizado no clube de maior torcida do Brasil’

O início da carreira de Ney Franco chama atenção pela ascensão rápida. Contrariando a história da maioria dos treinadores, o comandante saiu do Ipatinga, time da Série C, para comandar o Flamengo em uma final de Copa do Brasil contra o Vasco. “Assumi o Flamengo com 41 anos e lidei muito bem com tudo. Fui batizado no clube de maior torcida do Brasil”, enalteceu o treinador.“...