Esporte Fred vê Cruzeiro mais técnico com reforços e quer jogar no domingo em Nova Lima Fred aprovou todas as contrações do clube e foi só elogios aos novos companheiros, em especial o meia Marquinhos Gabriel

O técnico Mano Menezes não deu folga para ninguém depois do empate por 2 a 2 do Cruzeiro contra o Boa, em Varginha (MG), na noite de quinta-feira, e colocou todos para trabalhar na manhã desta sexta, já em Belo Horizonte, de olho na partida contra o Villa Nova, neste domingo, no estádio Castro Cifuentes, em Nova Lima (MG), pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. Titulares f...