Esporte Fred treina e viaja, mas ainda não tem presença garantida no banco do Brasil O volante se machucou na última quinta-feira (7), em um lance com Casemiro, e só havia treinado em separado do grupo

O volante Fred deu mais um passo no seu processo de recuperação de lesão no tornozelo direito ao participar do treinamento da seleção brasileira nesta sexta-feira (15) em Sochi, o último antes da viagem para o duelo com a Suíça, domingo, em Rostov, na estreia da equipe na Copa do Mundo. Mas ele não tem presença garantida no banco de reservas de Tite para o confronto. Fred se con...