Esporte Fred treina e deve ficar à disposição de Tite para estreia na Copa Jogador participa de atividade na Arena Rostov, palco do confronto contra a Suíça, e mostra estar recuperado da lesão no tornozelo direito

O volante Fred deve estar à disposição do técnico Tite para a estreia do Brasil na Copa do Mundo, neste domingo, em Rostov-on-Don, diante da Suíça, às 15 horas (de Brasília). Neste sábado (16), véspera do duelo, o meio-campista recém-adquirido pelo Manchester United participou normalmente da atividade na Arena Rostov, palco do confronto, mostrando estar recuperado da l...