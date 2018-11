Esporte Fred marca dois, Cruzeiro vence e afunda Vitória na zona do rebaixamento Cruzeiro alcançou os 52 pontos, quatro atrás do rival Atlético-MG, com 56

Com um time alternativo, repleto de reservas, o Cruzeiro ganhou com facilidade do Vitória, por 3 a 0, nesta quarta-feira (21) no Mineirão, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe contou com ótima atuação de Fred, autor de dois gols, e afundou o adversário na zona de rebaixamento. Sem grandes objetivos na competição, o Cruzeiro alcançou os 52 pontos, na ...