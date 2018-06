Esporte Fred fica fora de treino e preocupa a seleção brasileira O volante se machucou na quinta-feira (7), em um choque com Casemiro

O meio-campista Fred não participou do último treino da seleção brasileira no CT do Tottenham, nas cercanias de Londres, na manhã desta sexta-feira (8). A delegação embarca no final da tarde para Viena, local do amistoso com a Áustria, no próximo domingo. A CBF se limitou a informar que o jogador recém-contratado pelo Manchester United prosseguiu o trabalho de fisioterapia. N...