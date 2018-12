Esporte Fred e Cruzeiro perdem disputa e devem pagar R$ 10 milhões ao Atlético-MG O valor é por conta de uma cláusula no contrato do jogador, que tinha vínculo com o Atlético/MG. De acordo com o contrato, o atacante deveria pagar a multa se assinasse com o Cruzeiro

A Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), órgão vinculado à CBF, acatou o pedido do Atlético Mineiro e condenou nesta terça-feira (11) o atacante Fred e o Cruzeiro a pagarem o valor de R$ 10 milhões que estava estipulado no contrato do jogador com o clube alvinegro. O Cruzeiro pode recorrer da decisão. Pela decisão, a CNRD fez valer o contrato assinado en...