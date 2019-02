Esporte Fred admite ter sido 'cone da Copa' e vê falta de humildade na derrota por 7 a 1

Quase cinco anos depois, o centroavante Fred ainda tem lembranças, a maioria ruins, da Copa do Mundo de 2014. Em pleno estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, o jogador vestia a camisa 9 do Brasil na goleada sofrida para a Alemanha por 7 a 1, pela semifinal, considerada por muitos como a pior derrota da história do futebol brasileiro. Nesta quinta-feira (7), em entrevista a...