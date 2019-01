Esporte Fred é submetido a cirurgia no nariz após fratura em jogo-treino do Cruzeiro O atacante se contundiu ao chocar-se com o goleiro adversário durante a atividade

O atacante Fred foi submetido a uma cirurgia na noite do último sábado para corrigir uma fratura no nariz. A lesão aconteceu horas antes, durante a vitória do Cruzeiro no jogo-treino diante do Coimbra, por 2 a 0, na Toca da Raposa II. Fred se contundiu ao chocar-se com o goleiro adversário Glaycon durante a atividade. Em vídeo na sua página no Instagram, o atacante ...