Franceses torcem por dia inspirado do jovem astro Torcida da França espera Mbappé em dia de muita inspiração

O futebol tem coincidências que poucos conseguem explicar. Há 20 anos, França e Croácia se enfrentaram pela semifinal da Copa do Mundo e apenas um seguiu rumo ao título. Na época, dois times que vivem situações como as de 2018: talento francês, organização e surpresa croata. O filme se repete neste ano, mas as duas seleções agora decidirão o título do Mundial.Caso ...