Esporte França vence o Peru, avança às oitavas e elimina sul-americanos da Copa do Mundo Mbappé marcou o único gol do jogo, no final da primeira etapa. Com duas derrotas em dois jogos, seleção de Ricardo Gareca, Guerrero, Cueva e Trauco apenas cumprirá tabela contra a Austrália

