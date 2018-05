Esporte França vence a Irlanda sem sustos em amistoso preparatório para a Copa O time francês ainda realiza dois amistosos antes da estreia no Mundial, contra a Itália, no dia 1, e Estados Unidos, dia 9

A França fez valer sua superioridade técnica diante da Irlanda e, mesmo sem ser brilhante, venceu com tranquilidade o amistoso realizado nesta segunda-feira (28), no Stade de France, em Paris, por 2 a 0. O confronto serviu como parte da preparação da seleção da casa para a Copa do Mundo da Rússia. Talvez justamente para observar o elenco, o técnico Didier Deschamps m...