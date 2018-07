Esporte França usa a cabeça, vence a Bélgica em São Petersburgo e volta a decidir uma Copa após 12 anos Os "Bleus", como são conhecidos os franceses, buscarão no próximo domingo (15), em Moscou, o segundo título mundial de sua história

Na Copa do Mundo das zebras e das novidades, haverá tradição na final do próximo domingo. A França bateu a Bélgica por 1 a 0 nesta terça-feira, em São Petersburgo, e é a primeira equipe a garantir vaga na decisão do título. Os campeões mundiais de 1998 controlaram o ímpeto da sensação do torneio e mesmo com uma média de idade do elenco de apenas 26 anos, mostraram maturidade p...