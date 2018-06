Esporte França sofre, mas bate Austrália em jogo com uso de tecnologias Foi a estreia do árbitro de vídeo, o chamado VAR, na Copa, na marcação de um pênalti em favor dos franceses

A seleção da França esteve longe de fazer jus ao status de favorita, neste sábado, mas iniciou sua trajetória na Copa do Mundo da Rússia com vitória. Em um duelo muito mais difícil do que esperava, pela abertura do Grupo C, o jovem time francês sofreu para superar a Austrália por 2 a 1, em Kazan, em jogo marcado pela utilização de tecnologias em campo. Foi a estreia d...