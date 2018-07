Esporte França e sua jovem equipe estão a um passo da glória França se credencia à terceira decisão de sua história e quer o segundo título. Bélgica valoriza luta e busca 3º lugar como prêmio de consolação

A França está a um jogo da glória de ser campeã do mundo, pela 2ª vez, na história. No duelo de duas grandes gerações, os franceses levaram a melhor sobre a Bélgica e continuam vivos, na busca pelo título da Copa do Mundo da Rússia. Com Mbappé, Griezmann, Pogba e Giroud em campo, quem deixou a partida como herói foi o zagueiro Umtiti, autor do único gol da vitória sobr...