Esporte França e Bélgica controlam emoções antes da decisão

Controlar as emoções será crucial para França e Bélgica que se enfrentam amanhã, a partir das 15 horas (horário de Brasília), em São Petersburgo, na primeira partida das semifinais da Copa do Mundo. Do lado dos franceses, o reencontro com Thierry Henry, auxiliar da Bélgica, será especial. Já os belgas querem evitar que a euforia, após vitória sobre o Brasil, atrapalhe o tim...