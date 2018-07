Esporte França despacha Uruguai e espera na semifinal vencedor de Brasil x Bélgica De cabeça, Varane abriu o placar e Griezmann ampliou após falha de Muslera

Com um futebol veloz, envolvente e sem sofrer em quase nenhuma parte do jogo, a França venceu o Uruguai nesta sexta-feira em Nizhny Novgorod e está na semifinal da Copa do Mundo da Rússia. Com calma, o time do técnico Didier Deschamps colocou a bola no chão, se aproveitou da ausência do atacante uruguiao Edinson Cavani e merece estar entre os quatro melhores times do m...