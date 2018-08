Esporte Fraga vence 1ª corrida e Zonta fatura prova marcada por confusões na Stock Car Mesmo desclassificado da Corrida 2, Daniel Serra segue na liderança da Stock, seguido por Max Wilson e Felipe Fraga

O domingo de rodada dupla da Stock Car na etapa de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, foi inusitado, dentro e fora das pistas. Houve confusão, manobra arrojada, e desclassificação de quatro pilotos, incluindo o líder do campeonato, Daniel Serra. A corrida 1 no circuito da capital sul-mato-grossense foi vencida por Felipe Fraga, que teve sucesso em manobra ousada em c...