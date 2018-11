Esporte Fortaleza conquista título inédito Vitória cearense sobre o Avaí dá caneco ao Leão

Com gol de Rodolfo aos 49 minutos do segundo tempo, o Fortaleza derrotou o Avaí por 1 a 0, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, e conquistou o título inédito da Série B do Brasileiro, por antecipação. Pela primeira vez, um clube do Nordeste conquista a taça no formato de pontos corridos.Com o título garantido, o Fortaleza fechou a 36ª rodada com 68 pontos, abrind...