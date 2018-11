Esporte Fortaleza comemora acesso a quatro rodadas do fim

Se o torcedor do Fortaleza viveu anos de aflição com o time batendo sempre na trave para subir da Série C para a Série B, os tricolores não passaram aperto na 2ª Divisão e garantiram o acesso à elite do futebol brasileiro justamente no ano em que o clube celebra seu centenário. Rebaixado à Série C em 2010, o Fortaleza precisou esperar sete anos pela oportunidade de ...