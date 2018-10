Esporte Fornecedora de material esportivo do Goiás lança uniformes em alusão ao Outubro Rosa Onze clubes, incluindo o Goiás, terão uniformes de aquecimento com referência à campanha

Onze clubes das séries A, B e C do Campeonato Brasileiro usarão uniformes de aquecimento que fazem alusão à campanha Outubro Rosa, que visa estimular a prevenção e o diagnóstico precoce de câncer de mama e do colo do útero. A Topper lançou a linha e, como a empresa é fornecedora de material esportivo do Goiás, o alviverde goiano também ganha camisa especial para a data. Cada camisa...