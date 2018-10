Esporte Fornecedora de materiais esportivos lança uniformes em alusão ao Outubro Rosa Ao todo, 11 clubes terão uniformes de aquecimento fazendo referência a campanha, dentre eles, o Goiás

Aderindo a campanha Outubro Rosa, que visa estimular a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e colo do útero, a Topper lançou uma linha de uniformes de aquecimento para 11 clubes das Séries A, B e C. Patrocinado pela fornecedora de materiais esportivos, o Goiás também ganhou uma camisa especial para essa data. Cada camisa possui formas que le...