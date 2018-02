Formiga desiste da aposentadoria e é convocada por Vadão para a seleção feminina

O técnico da seleção brasileira feminina, Osvaldo Alvarez, o Vadão, anunciou neste sábado a lista com os nomes das jogadoras que atuam foram do Brasil para os treinamentos no período da Data Fifa. A principal novidade foi a volta da veterana Formiga, que desistiu da aposentadoria anunciada em dezembro de 2016 para voltar a vestir a camisa verde e amarela.

A experiente jogadora, que atuou 22 anos pela seleção brasileira e defende o Paris Saint-Germain, da França, foi à Granja Comary, em Teresópolis (RJ), em janeiro, para conversar com Vadão sobre a possibilidade de retornar. Depois de novos contatos com o treinador, optou por voltar. Mesmo de fora, Formiga endossou o discurso contra a demissão da técnica Emily Lima no final de setembro do ano passado.

Foram 14 jogadoras convocadas que se juntam às outras 15 para 10 dias de treinamento na Granja Comary no período da Data Fifa, que vai desta segunda-feira até o dia 7 de março. As atividades fazem parte da preparação para a Copa América do Chile, que será disputada entre os dias 4 e 22 de abril.

Principal destaque do Brasil, Marta, que defende o Orlando Pride, dos Estados Unidos, foi chamada pela primeira vez no ano, assim como Rafaelle e Fabiana. Jennifer Maria, que foi campeã sul-americana sub-20 em 2015 e atua no Estados Unidos, terá a sua primeira chance com a camisa verde e amarela.

Esta é a terceira fase de trabalho visando a Copa América. Antes, em janeiro, Vadão comandou a primeira parte das atividades com a presença de algumas jogadoras que atuam fora do Brasil e a segunda, como não era Data Fifa, apenas com as atletas que defendem times brasileiros. Nos treinos houve trabalho de força, potência e de prevenção de lesão.

A Copa América dará ao campeão e vice vagas para o Mundial da França de 2019 e para os Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020. A terceira colocada disputará uma repescagem contra uma seleção da Concacaf para também ir à França. E as quatro primeiras estarão garantidas nos Jogos Pan-Americanos de Lima de 2019.

Confira a lista das jogadoras convocadas para a seleção feminina:

Goleiras - Bárbara (Kindermann-SC), Aline (CBF), Letícia (Corinthians-SP) e Tainá (Corinthians-SP)

Zagueiras - Érika (Paris Saint-Germain/França), Mônica (Orlando Pride/Estados Unidos), Rafaelle (Changchun FC/China), Daiane Limeira (Avaldsnes Idrettslag/Noruega) e Bruna Benites (Meizhou Huijun FC/China)

Laterais - Fabiana (Barcelona/Espanha), Letícia Santos (Sportclub Sand/Alemanha), Tamires (Fortuna Hjorring/Dinamarca), Joyce (Valencia CFF/Espanha), Poliana (Orlando Pride/Estados Unidos) e Rilany (CBF)

Meias - Formiga (Paris Saint-Germain/França), Gabi Zanotti (Corinthians-SP), Andressa (Portland/Estados Unidos) e Thaisa (Sky Blue FC/Estados Unidos)

Atacantes - Raquel (Ferroviária-SP), Adriana (Corinthians-SP), Millene (Corinthians-SP), Aline Milene (Baylor University/Estados Unidos), Bia (Incheon Hyundai Steel Red Angels/Coreia do Sul), Thaisinha,(Incheon Hyundai Steel Red Angels/Coreia do Sul), Debinha (North Carolina Courage/Estados Unidos), Marta (Orlando Pride/Estados Unidos) e Jennifer (Notre Dame University/Estados Unidos)