Esporte Formador de talentos na linha, São Paulo aproveita mal os goleiros da casa Desde a saída do maior ídolo do time, nenhum goleiro se firmou na posição

O interesse do São Paulo na contratação do santista Vanderlei retomou um antigo debate no Morumbi: como o clube conhecido por formar (e vender) bem tantos talentos em todas as posições não consegue revelar goleiros com a mesma frequência? Neste ano, por exemplo, Jean e Sidão, contratados do Bahia e Botafogo, respectivamente, disputam posição. Lucas Perri, de 20 anos, é...